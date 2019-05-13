СМИ: Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались

Знакомые пары рассказали, что российская топ-модель Ирина Шейк и голливудский актёр Брэдли Купер окончательно закончили свои отношения. Пара была вместе 4 года, у них есть общая дочь – двухлетняя малышка Лея.

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Инсайдеры рассказали, что ранее Шейк и Купер уже несколько раз расходились, но в этот раз разрыв окончателен. В последнее время пару часто обсуждали в свете фильма «Звезда родилась», где Купер сыграл вместе с Леди Гагой. Актёра и певицу даже заподозрили в служебном романе, но они оба опровергли эти слухи, передаёт «Российская газета». Шейк тоже заверяла, что между её супругом и новоиспеченной актрисой ничего нет, но вскоре после этого перестала появляться на публике вместе с мужем.

«Брэдли всегда хотел сохранить свою личную жизнь в тайне, в то время как Ирина любит появляться на публике», - рассказал знакомый пары.