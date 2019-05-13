Участник «Евровидения – 2019» от России Сергей Лазарев предположил, что в случае его победы на конкурсе следующее «Евровидение» можно провести в городе Сочи. В этом году Лазарев является одним из фаворитов конкурса.

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«Мы, конечно, все надеемся, что поедем в Россию, вернемся и проведем конкурс в России, тем более, что у нас такие прекрасные города для проведения "Евровидения". Я бы очень хотел, чтобы это был город Сочи. Как раз там классное сочетание и воды, и гор», - сказал певец.

Также он отметил, что и Москва тоже является отличным городом для проведения конкурса, передаёт РИА Новости. При этом Лазарев понимает, что еще рано выбирать город для «Евровидения», сначала нужно достойно выступить.