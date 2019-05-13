Известный музыкант и лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал, что в июне начинается прощальный тур его музыкального коллектива. Однако, певец готов выходить на сцену за 300 тысяч долларов.

"Будем рассматривать каждое отдельное предложение. За 100 тыс. выходить не будем. Начиная от 300 тысяч... не депутат, и обещания свои могу не сдерживать", - передаёт слова артиста ТАСС.

Шнуров добавил, говоря о распаде "Ленинград", "что всё, что имеет начало, имеет конец". По его мнению, его коллектив уже "передовой фланг", потому что сейчас многое изменилось в обществе и искусстве: язык, технологии, средства коммуникации.

"Поэтому "Ленинград" уступает дорогу молодым", - заключил музыкант.