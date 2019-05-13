СМИ сообщают, что Алина Кабаева стала матерью двойни

Вечером в воскресенье, 12 мая, в СМИ появилась информация о том, что спортсменка Алина Кабаева стала матерью. Более того, журналисты утверждают, что 36-летняя женщина родила в Москве двойню.

Согласно последней информации, опубликованной в СМИ, дети появились на свет 7 мая. Никаких дополнительных данных о росте и весе малышей пока не поступало, передает teleprogramma.pro. Источники утверждают, что Кабаева стала мамой двух мальчиков.

Журналисты отмечают, что Алина Кабаева находилась в вип-палате, а роды принимали лучшие специалисты, передает издание dom2life. Есть данные о том, что около палаты спортсменки дежурили многочисленные охранники.

Отметим, что к настоящему моменту информация о рождении детей у Кабаевой не является подтвержденной. Ни она сама, ни ее представители не прокомментировали появившиеся в СМИ новости.