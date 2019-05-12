Звезда сериала "Папины дочки" побрилась наголо и устроила из этого шоу
12 мая 2019, 22:57 [ «Аргументы Недели» ]
Звезда сериала «Папины дочки» решила удивить своих поклонников смелым экспериментом и кардинально изменить имидж. 27-летняя актриса Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется наголо.
Изменения внешности она решила оформить в творческой манере и показала своим подписчикам стильный черно-белый ролик, в котором сама себе сбривает волосы и прогуливается по городу. Поклонники были удивлены неожиданным поступком актрисы, а она сама осталась в восторге от преображения. «Обнуление», — так сама актриса прокомментировала свой поступок.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
«Сумасшедшая женщина. Ну иногда можно и психануть», «Отчаянный поступок! Круто»», «Смотрится очень crazy, чувствуется, что твое! На шаг ближе к себе», «Это так стильно и красиво в ч/б клипе, смело, дерзко. Но как это в реальности? Покажите нам? На прогулке с детьми, в кафе в подружками? Без стайла, но в быту», - попросили своего кумира фолловеры и Дарья пообещала в ближайшее время это сделать.