Звезда сериала «Папины дочки» решила удивить своих поклонников смелым экспериментом и кардинально изменить имидж. 27-летняя актриса Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется наголо.

Изменения внешности она решила оформить в творческой манере и показала своим подписчикам стильный черно-белый ролик, в котором сама себе сбривает волосы и прогуливается по городу. Поклонники были удивлены неожиданным поступком актрисы, а она сама осталась в восторге от преображения. «Обнуление», — так сама актриса прокомментировала свой поступок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дарья Мельникова (@melnikovadsh)12 Май 2019 в 4:11 PDT

«Сумасшедшая женщина. Ну иногда можно и психануть», «Отчаянный поступок! Круто»», «Смотрится очень crazy, чувствуется, что твое! На шаг ближе к себе», «Это так стильно и красиво в ч/б клипе, смело, дерзко. Но как это в реальности? Покажите нам? На прогулке с детьми, в кафе в подружками? Без стайла, но в быту», - попросили своего кумира фолловеры и Дарья пообещала в ближайшее время это сделать.