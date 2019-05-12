Глюкоза показала поклонникам практически обнажённое тело

Певица Глюкоза, она же Наталья Ионова, выложила в соцсеть фотографию в микро-купальнике, который, на первый взгляд, совсем не видно. Многие поклонники оценили прекрасное тело звезды, а некоторые решили, что такие снимки – это уж чересчур.

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Глюкоза проводит время на отдыхе, откуда регулярно публикует в Instagram новые фотографии. Очередной снимок певицы вызвал бурную реакцию в Сети и стал самым популярным её постом за последние несколько недель.

Подписчики Ионовой похвалили звезду за её подтянутую фигуру и восхитились тем, как ей удаётся держать себя в форме. Но не все оценили столь провокационный пост Натальи. Нашлось немало и тех, кто посчитал и купальник звезды, и её позу слишком вульгарными и неподходящими для молодой мамы.