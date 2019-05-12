Экс-ведущей «Дома-2» Кате Жуже удалось захомутать сына миллиардера. Тайную свадьбу устроили в Лас-Вегасе

31-летняя экс-ведущей скандальной телестройки Кате Жуже все же удалось охмурить и затащить под венец 24-летнего сына миллиардера Артема Маркелова. Пока отец в тюрьме юный плейбой женился на теледиве.

Совсем недавно мы писали про их роман и были уверены, что у юного мажора и автогонщика хватит ума не жениться на даме с весьма сомнительной репутацией. Но нет, сегодня стало известно, что ума не хватило, и пара оформила отношения. Правда, сделали все тайно и весьма скромно. Как пишет «СтарХит», расписались молодожены в Лас-Вегасе, и из присутствующих были… лишь жених с невестой. Чтобы оградить себя от лишней шумихи, новоиспеченные супруги предпочли не публиковать сообщений в социальных сетях, и не делиться радостью с поклонниками.

"Папаша-то вот вернется из тюряги и всыпет своему наследнику по первое число. Нашел, на ком жениться", "Тайный брак. Это совсем не в духе Жужи, она же изо всего рекламу делает. Может просто пиар?", "Он почти на 10 лет ее младше, она себе еще одного ребенка завела?", "Ну может и ребенок, зато с бабками и может позволить удовлятворять все ее прихоти", - написали пользователи в комментариях.