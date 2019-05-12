Лазарев готов закрыть все социальные сети после Евровидения-2019

Популярный певец Сергей Лазарев поделился в Youtube - шоу Регины Тодоренко о своём желании закрыть все социальные сети. По мнению певца, ради "хайпа" и "лайков" люди стали делать непонятные вещи.

"Я так хочу закрыть все соцсети…Пройдет Евровидение, и я закрою всю эту шарашкину контору", - высказался артист.

Певец заметил, что подписчики очень негативно реагируют на фотографии из повседневной жизни. Возможно это зависть, считает артист.

Сергей Лазарев поделился, что решение поехать второй раз на международный песенный конкурс "Евровидение" ему далось нелегко. По его словам, в 2016 году он испытал большой "послееврозионный стресс" и волнение.

Певец объяснил, что "в этот раз его песня не совсем форматная" и считает главным конкурентом себя "образца 2016 года", потому что его, скорее всего, начнут сравнивать.