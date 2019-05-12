Директор Алсу Сергей Фадеев заявил, что семья певицы, в том числе отец Микеллы, не просила засекретить результаты проверки финального голосования на шоу "Голос.Дети". По его словам, эта информация не соответствует действительности.

"Никто не обращался ни к голландской компании Talpa, ни к другим компаниям и лицам, имеющим отношение к организации телешоу, ни с заявлениями, ни с обращениями, ни с иными просьбами", - передаёт слова директора РБК.

Фадеев отметил, что семья Абрамовых считает, что эту информацию распространяют специально, чтобы надавить на психологическое состояние дочери Алсу и манипулировать общественным мнением.

Ранее в СМИ просочилось сообщение, что отец победительницы шестого сезона "Голос.Дети" Микеллы Абрамовой требует запретить публикацию перепроверенных результатов голосования.