Ирина Шейк привела в восторг пользователей сети, опубликовав фото в любимом бикини с "треугольными чашечками"
12 мая 2019, 11:11 [ «Аргументы Недели» ]
Российская модель Ирина Шейк привела в восторг пользователей сети, опубликовав в Инстаграм фото в любимом бикини с "треугольными чашечками". 33-летняя Ирина Шейк и голливудский режиссёр и актёр Брэдли Купер растят дочь. Ирина родила девочку два года назад.
Американскому мужу российской модели завидуют, как он заполучил такую красавицу и фигуристую жену.
Шейк сделала селфи в ярко-красном купальнике дома перед окном.
"Мой любимый бюстгальтер с треугольными чашечками", - подписала она снимок. Общественность преклоняется перед моделью за то, что она находится в такой шикарной форме.
Брэдли Купер и Ирина Шейк вместе уже три года. Но официально не женаты. Модель подарила возлюбленному дочь Лею. До начала отношений с голливудским актером у Шейк несколько лет был роман с футболистом Криштиану Роналду.
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