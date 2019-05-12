Российская модель Ирина Шейк привела в восторг пользователей сети, опубликовав в Инстаграм фото в любимом бикини с "треугольными чашечками". 33-летняя Ирина Шейк и голливудский режиссёр и актёр Брэдли Купер растят дочь. Ирина родила девочку два года назад.

Американскому мужу российской модели завидуют, как он заполучил такую красавицу и фигуристую жену.

Шейк сделала селфи в ярко-красном купальнике дома перед окном.

"Мой любимый бюстгальтер с треугольными чашечками", - подписала она снимок. Общественность преклоняется перед моделью за то, что она находится в такой шикарной форме.

Брэдли Купер и Ирина Шейк вместе уже три года. Но официально не женаты. Модель подарила возлюбленному дочь Лею. До начала отношений с голливудским актером у Шейк несколько лет был роман с футболистом Криштиану Роналду.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от irinashayk (@irinashayk)10 Май 2019 в 6:35 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от irinashayk (@irinashayk)7 Май 2019 в 7:05 PDT