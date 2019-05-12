Вдова Табакова призналась, что ей понравилось играть любовницу 25-летнего актёра

Марина Зудина, вдова легендарного актёра Олега Табакова, без смущения рассказала об откровенных сценах её героини с молодым любовником. По словам актрисы, она готова повторить подобный опыт на съёмочной площадке.

53-летняя артистка рассказала, что основную нагрузку в постельных сценах на себя брали другие актёры.

"Приходилось много шутить, чтобы лежать в кровати и не заснуть. Основную нагрузку в плане эротических сцен взяли на себя другие актрисы", - передаёт слова знаменитости канал "НТВ".

Зудина поделилась, что после смерти мужа, она не готова к романам вне съёмочной площадки. Актриса до сих пор очень сложно переживает потерю супруга.

"Я, наверное, счастливый человек, потому что в моей жизни была любовь. От меня никто не требовал каких-то жертв. Я просто жила светло, счастливо и в любви" - заключила она.