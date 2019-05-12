"Земфира - живой труп, развлекающий списанный истеблишмент", заявила Божена Рынска

Скандальная журналистка Божена Рынска удивилась тому, что с Сети преданные фанаты отмечали 20-летие первого студийного альбома певицы Земфиры. В честь этого события создали виртуальную студию, где любой желающий мог сфотографироваться на фоне обложки издания.

"Господи, люди отмечают 20-летие альбома Земфиры. Напоминаю, что помимо этого альбома и еще одного она больше ничего не создала. Спать с Ренатой и развлекать списанный истеблишмент — всё, что она теперь может. Бог отнял у неё дар, когда она начала играть в звезду с вертолётами и личными охранниками. Все это происходило накануне «14 недель тишины». Теперь она просто зомби, живой труп. И поделом", - написaла в своем telegram-канале журналистка.

Возмоно, Божену как и многих взбесил лонгрид, посвященный 20 -летию творчества рок-исполнительницы - «Земфира — певица, которую нужно заслужить»

Кстати, кое-кто из ее фанатов действительно считают, что гламурная Литвинова "убила" в Земе, как ласково зовут ее фанаты, музыканта. Зато сделала ее счастливой, уверены другие.