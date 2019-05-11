Пользователи сети сравнивают внешность 34-летних экс-участниц некогда популярной группы t.A.t.U Лены Катиной и Юли Волковой. Изменившееся лицо последней приводит поклонников в замешательство.

Недавно в сети раскритиковали Волкову за увлечение "уколами красоты", которые, по мнению многих, делают ее лицо старше. Фанаты группы решили развить данную тему и сравнили последние снимки Юли с недавними фотографиями Лены. В настоящий момент Катина отдыхает в Тбилиси. На новом фото артистка запечатлена стоящей на фоне панорамы города. На певице нет ни грамма косметики, что делает ее похожей на школьницу.

Пользователи сети отмечают, что Волкова выглядит минимум на десять лет старше Катиной. Многие порекомендовали Юле отказаться от слишком радикальных косметических процедур и брать пример со своей коллеги, которая выступает за натуральную красоту.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Julia Volkova | Юля Волкова (@official_juliavolkova)27 Апр 2019 в 12:41 PDT