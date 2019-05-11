Лера Кудрявцева поделилась фотографией с дочкой в бассейне
11 мая 2019, 21:47 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева в субботу вечером порадовала поклонников новой фотографией с маленькой дочкой. На снимке счастливая мать запечатлена с девочкой в бассейне.
Фотография была сделана в Майами, где сейчас отдыхает Лера с семьей. На фотографии можно увидеть телеведущую в ярко-малиновом купальнике и ее дочку Марию в полосатом купальном костюме. От солнца малышку защищает белая панамка, которая также закрывает ее лицо.
Подписчики Кудрявцевой пришли в восторг от публикации и отметили, что ее дочь растет не по дням, а по часам. Они выразили надежду на то, что в ближайшее время Лера покажет личико Марии общественности.
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