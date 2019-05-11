После оглашения приговора по громкому делу футболистов Мамаева и Кокорина знаменитый российский продюсер Андрей Разин пригласил младшего брата форварда "Зенита" Кирилла Кокорина в группу "Ласковый май".

– Как человек, который занимался всегда детьми из неполных семей, понимаю, что сегодня самое страшное горе – это, конечно, для мамы братьев Кокориных, если старший уже имеет семью и семья его ждёт, и, слава Богу, жена относится к этому с пониманием, и ребёнок его ждёт, то Кирилл – самое слабое звено в этой цепи. СМИ распространяют информацию, что Кирилл сидит, имеет какие-то телефоны, общается, что брат не договорился со следователями. Это все полная чушь и вранье! Этот парень – невинный. Они наносят самые сильные удары со своей стороны.

Хочу сказать одно: Кирилл, конечно, в большой спорт уже не пойдёт, но студия «Ласковый май» готова рассмотреть вопрос том, чтобы, по возвращении из мест лишения свободы, принять Кирилла в свой состав. Мы готовы дать ему преподавателей, чтоб он занимался музыкой, чтобы он мог выходить на сцену, так как он – хороший парень. Поэтому я думаю, что не такие ещё вещи вытворяли наши солисты группы «Ласковый май». Но, тем не менее, страна их любила, Андрей Разин их перевоспитал. Я надеюсь, что Кирилла ждёт большое будущее. Я, как продюсер группы «Ласковый май», приглашаю Кирилла в группу после освобождения. Он пройдёт реабилитацию, будет выходить на стадион, где его будут приветствовать 10.000 человек каждый день. Я думаю, что страна оценит методы воспитания в «Ласковом мае» и Кирилл больше не будет ни на кого кидаться