Яна Рудковская заявила, что ее младший сын не будет ходить в школу

Известный продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко приняли решение не отдавать своего сына Сашу в школу. Согласно последней информации, мальчик будет обучаться дома с репетиторами.

Рудковская поделилась с поклонниками примерным расписанием своего младшего сына на день. Саша начинает тренироваться в 9 утра. В 12 у мальчика перерыв на сон и обед, а уже в 13.30 он снова приступает к тренировкам. Освобождается сын Рудковской после 17 часов.

Подписчики Яны удивились, как с такой нагрузкой Саша будет ходить в школу, на что продюсер ответила, что мальчик не будет посещать учебное заведение. В школе он будет появляться только для того, чтобы сдать экзамены, передает "7 Дней".