"Хорошо, если это просто фотошоп" , в Сети ужаснули внешнему виду Оксаны Федоровой

Оксана Федорова опубликовала на своей станице Instagram свежее фото, которое вызвало недоумение у ее подписчиков. Фолловеры с трудом узнали в ней бывшую "Мисс Вселенную" и известную российскую телеведущую.









Хорошо, если Оксана просто "перестаралась" с фотошопом и на самом деле все не так плохо, решили поклонники, но надежды на это мало. На фото видно, что не только исчезли морщинки, но и изменились губы и нос, причем довольно значительно.

«Что натворила со своим лицом, такая была природная красота, Оксана остановись!!!», «Ужас!!! Майкл Джексон 2. Эпидемия прямо какая-то с этими уколами и филлерами,», «Стала страшней страшного…», «Что ль тоже пчелы покусали? Испортила лицо, никакого обаяния, нет изюминки, нет красоты!», - написали пользователи в комментариях.