Российский артист Сергей Лазарев, который в этом году представит Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение" с песней Scream, пообещал в скором времени спеть эту композицию на русском языке.

Соответствующую информацию предоставила в субботу, 11 мая, пресс-служба ВГТРК, передают "Известия".

Напомним, музыку к этой песне написал греческий композитор Димитрис Контопулос, автором слов является Шарон Вон из США. Продюсером номера Сергея Лазарева выступил певец Филипп Киркоров.

Ранее сегодня Сергей провел вторую репетицию на базе "Евровидения". В ходе нового прогона его команде удалось устранить все технические неточности, сообщает ТАСС.