Певица Рита Дакота отказалась от 5 миллионов рублей за правду о разводе с мужем
11 мая 2019, 15:42 [ «Аргументы Недели» ]
Певица Рита Дакота призналась, что отказалась от крупной суммы за правду о разводе с Владом Соколовским. Оказывается, журналисты предлагали артистке за эту информацию пять миллионов рублей.
По словам Дакоты, в прошлом году после расставания с Соколовским ей предложили принять участие в одном телешоу и рассказать подробности ссоры с мужем. Рита отказалась, а впоследствии узнала, что родственник ее бывшего мужа сказал, что ей надо было посетить передачу и потом купить своей дочери квартиру, передает "7 Дней".
Певица, однако, считает, что телешоу, в которых "обсасываются" чужие трагедии, являются "происками дьявола".