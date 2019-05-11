Певица Рита Дакота отказалась от 5 миллионов рублей за правду о разводе с мужем

Певица Рита Дакота призналась, что отказалась от крупной суммы за правду о разводе с Владом Соколовским. Оказывается, журналисты предлагали артистке за эту информацию пять миллионов рублей.

По словам Дакоты, в прошлом году после расставания с Соколовским ей предложили принять участие в одном телешоу и рассказать подробности ссоры с мужем. Рита отказалась, а впоследствии узнала, что родственник ее бывшего мужа сказал, что ей надо было посетить передачу и потом купить своей дочери квартиру, передает "7 Дней".

Певица, однако, считает, что телешоу, в которых "обсасываются" чужие трагедии, являются "происками дьявола".