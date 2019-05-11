Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже
11 мая 2019, 11:57 [ «Аргументы Недели» ]
Певец Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже. Артист сейчас много гастролирует по городам Европы, и ему удалось выкроить время для встречи с дочками от первого брака.
Первая супруга Ирина долго и тяжело переживала расставание с Меладзе. А недавно она призналась, что сейчас даже благодарна судьбе. Средняя и младшая дочери Валерия Меладзе Инга и Софико с мамой приехали в Париж за несколько дней до папы.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Певец пригласил своих девочек и бывшую жену в ресторан.
Видео из ресторана выложила в соцсеть Софико. "Драгоценные минуты", — призналась дочка Меладзе. Она считает, что ее папа "самый классный".
До Франции Валерий путешествовал со второй женой Альбиной Джанабаевой в Италии. Продолжилось ли их совместное путешествие в Париже - неизвестно. На видео из ресторана Альбины не видно.
Меладзе и Джанабаева скрывали свой роман. У них уже родился первый сын, а мужчина не разводился с первой женой.
Кажется, сейчас счастливы все.
Посмотреть эту публикацию в Instagram