Певец Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже. Артист сейчас много гастролирует по городам Европы, и ему удалось выкроить время для встречи с дочками от первого брака.

Бывшая жена Валерия Меладзе Ирина призналась, какие ошибки допустила в браке с артистом

Первая супруга Ирина долго и тяжело переживала расставание с Меладзе. А недавно она призналась, что сейчас даже благодарна судьбе. Средняя и младшая дочери Валерия Меладзе Инга и Софико с мамой приехали в Париж за несколько дней до папы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sofiko (@sofikomeladze)10 Май 2019 в 11:43 PDT

Певец пригласил своих девочек и бывшую жену в ресторан.









Видео из ресторана выложила в соцсеть Софико. "Драгоценные минуты", — призналась дочка Меладзе. Она считает, что ее папа "самый классный".

До Франции Валерий путешествовал со второй женой Альбиной Джанабаевой в Италии. Продолжилось ли их совместное путешествие в Париже - неизвестно. На видео из ресторана Альбины не видно.

Меладзе и Джанабаева скрывали свой роман. У них уже родился первый сын, а мужчина не разводился с первой женой.

Кажется, сейчас счастливы все.