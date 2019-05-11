Собчак путешествует в Италии с Богомоловым, а с сыном в Испанию отправила свою маму и Виторгана

Телеведущая Ксения Собчак путешествует в Италии с режиссером Константином Богомоловым. А за ее сыном в Испании присматривают мама журналистки Людмила Нарусова и отец мальчика актер Максим Виторган.

Пару Ксению Собчак и Константина Богомолова заметили вместе на открытии выставки в Венеции. Они нежно смотрели друг на друга, держались за руки и не прятались от папарацци. Телеведущая и журналист побывали в Риме, проехали по разным городам и завершают путешествие в Венеции. Как Собчак, так и Богомолов, выкладывали фото и видео в Инстаграм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)10 Май 2019 в 8:11 PDT

Режиссер снимал свою новую любовь на видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Konstantin Bogomolov (@konbog75)6 Май 2019 в 1:51 PDT

В рамках 68-й Венецианской биеннале открылась совместная выставка Пушкинского музея и Stella Art Foundation под названием "В конце пребывает начало". Вернисаж посвящен 500-летию со дня рождения живописца Тинторетто. Мероприятие посетили многие московские знаменитости.

Сын Ксении вместе с бабушкой, папой и детьми Максима Виторгана от предыдущего брака отдыхают в испанской Марбелье.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)8 Май 2019 в 12:19 PDT

"Весь в сыновьях", - подписал фото Виторган.