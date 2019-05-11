Собчак путешествует в Италии с Богомоловым, а с сыном в Испанию отправила свою маму и Виторгана
11 мая 2019, 11:30 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущая Ксения Собчак путешествует в Италии с режиссером Константином Богомоловым. А за ее сыном в Испании присматривают мама журналистки Людмила Нарусова и отец мальчика актер Максим Виторган.
Пару Ксению Собчак и Константина Богомолова заметили вместе на открытии выставки в Венеции. Они нежно смотрели друг на друга, держались за руки и не прятались от папарацци. Телеведущая и журналист побывали в Риме, проехали по разным городам и завершают путешествие в Венеции. Как Собчак, так и Богомолов, выкладывали фото и видео в Инстаграм.
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Режиссер снимал свою новую любовь на видео.
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В рамках 68-й Венецианской биеннале открылась совместная выставка Пушкинского музея и Stella Art Foundation под названием "В конце пребывает начало". Вернисаж посвящен 500-летию со дня рождения живописца Тинторетто. Мероприятие посетили многие московские знаменитости.
Сын Ксении вместе с бабушкой, папой и детьми Максима Виторгана от предыдущего брака отдыхают в испанской Марбелье.
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"Весь в сыновьях", - подписал фото Виторган.