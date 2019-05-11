Самбурская продолжает скандалить. Она выложила в Сеть переписку с режиссером театра после увольнения

В последнее время медийные персоны привыкли решать свои конфликты в социальных сетях. Они публикуют переписку и выкладывают фотографии не угодивших им поклонников, манипулируя общественным мнением и прекрасно понимая, что преданные фанаты «порвут» любого, кто посмел обидеть их кумира.

Особенно славится подобными выходками Настасья Самбурская, которая недавно со скандалом ушла из театра на Малой Бронной и объявила о начале сольной музыкальной карьеры. И теперь она выкладывает личную переписку с режиссером театра в Сеть со своими едкими комментариями.

Если коротко суть конфликта в следующем. В театр пришёл новый режиссер Антон Яковлев, которого Самбурская не устроила в роли леди Макбет. Звезда объявила о том, что играет до конца сезона, а затем покидает сцену. Но режиссер решил подстраховаться и ввел новую актрису на часть спектаклей уже сейчас, что и взбесило Самбурскую.

«Ни одного спектакля больше со мной на Бронной не будет. Сдавайте пожалуйста билеты. Это свинство, я провела там 10 лет, пришёл приглашённый режиссёр и начал вести себя как боженька. Я туда больше ни ногой», - написала звезда.

Из переписки и объяснений режиссера стало понятно, что новой актрисе нужно время на ввод в спектакли и возможность почувствовать роль и публику и все это делается в интересах театра, а не из желания ущемить Самбурскую. Но актриса не унималась: «У вас завышено чувство собственной значимости. Была договоренность моя с театром. Что я играю все спектакли до конца сезона. Почему вы влезли между театром и мной со своими условиями — непонятно. Это исключительно проявление неуважения, личные обиды и «воспитательный процесс». Театру это удобно не было. Театру было удобно, чтобы играла все спектакли я. Потому что у театра нет денег и нужно делать кассу».

«А что вы единственная звезда в театре, на кого ходят зрители? И касса делается только на вас?», - резонно задали вопрос подписчики. Кроме того, вся та возня Самбурской и ее постоянные скандалы изрядно утомили фолловеров. «Кроме своих скандалов и выложить уже не чего что ли????», «Достала. Одни скандалы. Из эфира первого вырезали, из театра тоже со скандалом, с ремонтом вечные проблемы... Может дело в тебе???», «Это у Вас завышено чувство собственной значимости. Достала уже своими скандалами», - написали пользователи в комментариях.