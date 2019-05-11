Две семьи Константина Меладзе. Почему продюсер много лет скрывал роман с Верой Брежневой?

Одна из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса Константин Меладзе и Вера Брежнева долго скрывали свой роман. Когда же тайное стало явным, 56-летний продюсер и 37-летняя певица поженились, однако бывшая жена Меладзе до сих пор не понимает, почему нужно было столько вранья и потерянных лет в браке, где не любви.

Константин Меладзе с первой женой Яной Сумм прожил 19 лет, у них трое детей и непростые взаимоотношения, когда женщине приходилось мириться со слухами о многих изменах темпераментного продюсера. Уже после развода Яна призналась в интервью, что еще во время третьей беременности поняла, в жизни ее мужа есть другая женщина. Она даже почувствовала, кто это и позвонила Вере Брежневой.

«Для меня звонить вам – это унижение. Но я иду на это по одной причине: мне нужно понимать, что происходит в моей семье», - сказала она в трубку, но певица соврала: «У нас рабочие и дружеские отношения, как у отца с дочерью… Он мой наставник. Ничего нет…». И супруга Меладзе на долгие годя успокоилась, тем более, что их общий сын родился с аутизмом и матери было не до выяснений отношений.

В 2012 году в жизни Меладзе случилась трагедия, он насмерть сбил женщину. 30-летняя мать двоих детей скончалась на месте и это событие разделило его жизнь на «до» и «после». Константин почти на полгода выпал из жизни: не мог работать, не общался с друзьями. Из этого состояния его вытащила музыка и Вера… Вера Брежнева.

Когда певица появилась в доме продюсера, чтобы поддержать его, Яна все поняла. Она спросила прямо: «Во имя чего столько поломанных судеб? Я же звонила тебе». Женщина обвинила Веру в том, что та отняла у неё почти десять лет жизни. На что та лишь смогла ответить: «Просто тогда я посчитала, что так будет лучше...».

«Я отношусь к такому типу людей: пока пинком не выпрут, буду вот так сидеть и жить. Она права на все сто процентов, права во всех претензиях. Раз она так говорит и так считает, значит, она права. Понятно, у меня может быть своя точка зрения. Но я не спорю и считаю, что, безусловно, в качестве мужа я хуже некуда», - так объяснил свою нерешительность сам продюсер в одном из интервью.

В новых отношениях Константин Меладзе счастлив, он неоднократно признавался, что нашел свою единственную, свою музу, и совершенно не представляет, как люди могут легко переживать разводы, ведь это такая боль.