Телеведущая Жанна Бадоева назвала необычные факты своей жизни. Бадоева рассказывает в своих программах о жизни людей в разных странах мира. Сама теледива отказалась от гражданства Украины и живет в Италии. По ее признанию, жить любит на полную катушку и любит путешествовать.

Три необычных факта, которые Жанна перечислила в Инстаграм. Во-первых, она не любит водить автомобиль и никогда не горела желанием научиться "рулить".

"Я не умею водить машину( но самое главное и нет желания) меня всю жизнь возят", - пишет телеведущая.

"Я боюсь обезьян. Очень непредсказуемые и хаотичные животные", - призналась Бадоева, побывавшая в разных странах мира, в том числе, "где много диких обезьян". И понять ее можно. Вдруг напрыгнут, вырвут из рук телефон или сумку и убегут. Или укусят. Лучше подальше от них держаться.

Жанна Бадоева предпочитает не размещать в соцсетях фото в купальнике, как любят это делать многие знаменитости. Хотя она очень стройная. Оказывается, телеведущая ест все подряд, но только не жирное. На завтрак у нее - кофе и круассаны."Я не ограничиваю себя в еде никогда. Люблю жить на полную катушку и не люблю сидеть на одном месте! Вот сейчас допиваю кофе и еду в аэропорт", - поделилась планами теледива.