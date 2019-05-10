Талия Анастасии Волочковой привела в восторг поклонников

Российская балерина Анастасия Волочкова в настоящий момент отдыхает на Мальдивах. Сегодня артистка опубликовала в соцсети снимок в бикини и продемонстрировала свою невероятно тонкую талию.

На фото Анастасия запечатлена лежащей на шезлонге в ярко-бирюзовом бикини. Волочкова закрыла комментарии к снимку, однако поклонники выражают восхищение ее фигурой под другими постами знаменитости. Многие сделали балерине комплименты, отметив, что ее сила воли поражает – ведь крайне сложно придерживаться правильного питания и режима тренировок.

Некоторые, однако, в очередной раз раскритиковали пропорции фигуры Анастасии, указав на узкую талию и чрезмерно широкие плечи.