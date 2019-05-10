Дочери Сергея Доренко чуть не подрались с его второй женой. Они считают, что она могла отравить их отца

Обычно общеие горе и утрата сближают людей, но почему-то этот принцип не работает, когда дело касается родственников известных людей. Дочери журналиста Сергея Доренко и его вторая жена Юля чуть не подрались в похоронном зале Троекуровского кладбища.

Разговор между ними сразу пошёл на повышенных тонах – причём настолько, что женщин пришлось разнимать сотрудникам зала. После этого дочери – Ксения и Екатерина вызвали на место полицию. Они требуют, чтобы его супруге запретили кремировать тело их отца. Девушки утверждают, что Юлия могла отравить Сергея и с помощью кремации она, якобы, хочет скрыть следы преступления.

Девушки - дочери от первого брака Сергея просят полицию проверить эту информацию, а также – запретить Юлии решать, где, как и когда он будет похоронен. Сами они настаивают на похоронах в гробу, пишет Telegram-канал «Baza».

«Дочери у Серёжи уже такие взрослые, красотка Ксюша окончила МГИМО с отличием, роскошная девушка. А занимаются какой-то ерундой из-за обиды на его вторую жену», - написала у себе в аккаунте Божена Рынска.