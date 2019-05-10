Помощница Петросяна в очередной раз озадачила пользователей сети выбором наряда

Помощница и предполагаемая возлюбленная юмориста Евгения Петросяна в очередной раз озадачила своих подписчиков выбором наряда. Татьяна Брухунова опубликовала снимок, сделанный в дождливой Москве.

На фото молодая женщина запечатлена в ярком свитере с леопардовым принтом, очень широких клетчатых брюках, темном плаще и бежевых ботинках.

Фолловеры Татьяны отметили, что сочетание рисунков выглядит довольно странно. Многим показалось, что Брухунова "перегибает палку", стараясь быть модной. Более того, пользователи сети обратили внимание на фасон брюк, которые "не украшают" фигуру молодой женщины.

Татьяна, однако, порекомендовала всем "критикам" посмотреть снимки с модных показов. Таким образом, она указала подписчикам на свою осведомленность в сфере модных тенденций.