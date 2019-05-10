Ксения Собчак заплатила рэперу Гнойному 250 тысяч. Стоил ли он этих денег?

Героем нового выпуска программы Ксении Собчак стал одиозный рэп-исполнитель Слава КПСС, который также известен как Гнойный. Ради бесед с ним телеведущей пришлось изрядно раскошелиться.

В мире шоу-бизнеса все знают, что музыкант не дает интервью бесплатно и даже ради экс-кандидата в президенты Слава не стал делать исключения и Ксении пришлось заплатить кругленькую сумму ради рейтингов своей передачи. «Слав, я тебе скажу честно, для меня это первый опыт в жизни, чтобы я платила мужчине за общение с ним. Можешь пересчитать. Все как договаривались 250 тысяч рублей», – сказала Ксения, передавая исполнителю деньги.

Кроме того, ведущая добавила, что для хорошего героя ей ничего не жалко, к тому же от рэпера Ксения многое почерпнула, чтобы хоть как-то ориентироваться в молодежной культуре. «До интервью со Славой Гнойным мои знание рэп культуры были, мягко говоря, скудными. Зато теперь я знаю, что Оксюморон - образованный, но тупой, Александр Степанов - самый бездарный, Pharaon – глупый , Face - примитивный, Слава КРСС - гениальный, а Путин - луч солнца. Спасибо Вячеславу за скорый ликбез», написала Собчак в своем Instagram-аккаунте.

Кстати, само интервью записано в очень нехарактерной для Собчак манере, когда она больше слушает, чем говорит. Видимо, все же сказывается незнание материала и заметно, что светская львица запросто себя чувствующая с Волочковой и Киркоровым, изрядно далека от альтернативной молодежной культуры. Именно поэтому программа превратилась в бенефис Гнойного, а колких вопросов от Собчак зрители так и не дождались.

«Кумиры, которых мы заслужили. Неужели, кроме этих бездарных однодневок, не с кем побеседовать?», «Ну новых зовите на интервью, не всех из Дудя! Сами же над ним стебались, что непонятных реперов зовёт, а теперь туда же!», «Такие уродливые все интервью у Ксении Собчак, везде сплошной мат, какое паскудство вокруг неё и с ней!!!», - написали подписчики в комментариях.