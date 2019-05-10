"Они всегда рядом", певица Катя Лель снова столкнулась с НЛО

Певица Катя Лель неоднократно шокирует общественность своими рассказами о контакте с внеземными цивилизациями. Она утверждает, что они буквально преследуют ее и она даже подготовила своих родных и близких к тому, что если однажды они таинственным образом исчезнет, чтобы они знали, она на корабле пришельцев.

На этот раз певица выложила в своем аккаунте Instagram видео, на котором в ночном небе сверкают две точки. «Они всегда рядом», - подписала этот ролик певица, которая утверждает, что в 16 лет после встречи с гуманоидами она потеряла несколько зубов зато приобрела возможность читать мысли людей и писать музыку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катя Лель (@katyalelofficial)9 Май 2019 в 5:19 PDT

«Катя, они редко кому показываются, наверное, вы избранные», «Они вас преследуют. Многие годами ничего не видят, а у вас встречи регулярные», «Это контроль», - комментируют видео подписчики Кати Лель.