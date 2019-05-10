"Они всегда рядом", певица Катя Лель снова столкнулась с НЛО
10 мая 2019, 10:20 [ «Аргументы Недели» ]
Певица Катя Лель неоднократно шокирует общественность своими рассказами о контакте с внеземными цивилизациями. Она утверждает, что они буквально преследуют ее и она даже подготовила своих родных и близких к тому, что если однажды они таинственным образом исчезнет, чтобы они знали, она на корабле пришельцев.
На этот раз певица выложила в своем аккаунте Instagram видео, на котором в ночном небе сверкают две точки. «Они всегда рядом», - подписала этот ролик певица, которая утверждает, что в 16 лет после встречи с гуманоидами она потеряла несколько зубов зато приобрела возможность читать мысли людей и писать музыку.
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«Катя, они редко кому показываются, наверное, вы избранные», «Они вас преследуют. Многие годами ничего не видят, а у вас встречи регулярные», «Это контроль», - комментируют видео подписчики Кати Лель.