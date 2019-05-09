Бывшую "Татушку" Юлю Волкову в сети поругали за перебор с уколами красоты. Певица уделяет много времени и сил по уходу за своим лицом и фигурой. Юля лично призналась, что посещает косметологические салоны и клиники.

Артистка опубликовала новое фото и рассказала, что много лет посещает одну клинику, и результат ее радует. Судя по снимкам, Волкова ухаживает за лицом, а недавно увеличила губы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Julia Volkova | Юля Волкова (@official_juliavolkova)27 Апр 2019 в 12:41 PDT

Негативные комментарии в Инстаграм певицы быстро удаляются. Остаются только хвалебные.

"Сразу видно что все настоящее, без всякого силикона...", - написал с иронией один из подписчиков.