Певица Саша Савельева опубиковала свое фото без прикрас и смутила поклонников
9 мая 2019, 18:30 [ «Аргументы Недели» ]
Певица, молодая мама Саша Савельева смело опубликовала свое естественное фото. Артистка сфотографировалась без косметики и без укладки и встревожила своих поклонников. "Красотка, но очень уставшая", "Такая замученная... Мда, нелегко пока ребенок не подрастёт", - заметили в комментариях.
Говорят, солистка группы "Фабрика" вышла из декретного отпуска. А родила-то Савельева совсем недавно.
Поклонницы Саши Савельевой запереживали, что они с мужем актером Кириллом Сафоновым доверили своего долгожданного сына няням.
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Но артистка может выглядеть и так.
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