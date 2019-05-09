Певица Саша Савельева опубиковала свое фото без прикрас и смутила поклонников

Певица, молодая мама Саша Савельева смело опубликовала свое естественное фото. Артистка сфотографировалась без косметики и без укладки и встревожила своих поклонников. "Красотка, но очень уставшая", "Такая замученная... Мда, нелегко пока ребенок не подрастёт", - заметили в комментариях.

Говорят, солистка группы "Фабрика" вышла из декретного отпуска. А родила-то Савельева совсем недавно.

Поклонницы Саши Савельевой запереживали, что они с мужем актером Кириллом Сафоновым доверили своего долгожданного сына няням.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sasha S (@sasha_savelieva)8 Май 2019 в 9:33 PDT

Но артистка может выглядеть и так.