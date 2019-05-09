Пользователи сети обсуждают изменения в фигуре супер-модели Натальи Водяновой

Модель Наталья Водянова родила пятерых детей, и ее фигура нисколько не изменилась, всегда безупречна.

А недавно пользователям сети показалось, что Наталья поправилась в области живота. Поклонники Водяновой решили, что она ждет шестого ребенка.

Уроженка Нижнего Новгорода путешествует со своим возлюбленным, отцом двоих младших сыновей Антуаном Арно. Модель облачилась в удобную просторную одежду и в сети обратили внимание, что животик выпирает даже из-под объемного свитера.

Ранее Водянова уже объясняла, что ее фигура меняется, так как она немного расслабилась и не придерживается строгой диеты. Но люди не верят, считают, что Водянова собралась рожать шестого ребенка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)30 Апр 2019 в 8:45 PDT

Сейчас у Водяновой четверо сыновей и дочка. Старшему сыну Лукасу уже исполнилось 17 лет. В браке с британцем Джастином Портманом Наталья Водянова еще родила дочь Неву и сына Виктора.

С Антуаном Арно они пока официально не женаты. У пары растут сыновья Максим и Роман.