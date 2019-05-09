Пользователи сети обсуждают изменения в фигуре супер-модели Натальи Водяновой
9 мая 2019, 17:18 [ «Аргументы Недели» ]
Модель Наталья Водянова родила пятерых детей, и ее фигура нисколько не изменилась, всегда безупречна.
А недавно пользователям сети показалось, что Наталья поправилась в области живота. Поклонники Водяновой решили, что она ждет шестого ребенка.
Уроженка Нижнего Новгорода путешествует со своим возлюбленным, отцом двоих младших сыновей Антуаном Арно. Модель облачилась в удобную просторную одежду и в сети обратили внимание, что животик выпирает даже из-под объемного свитера.
Ранее Водянова уже объясняла, что ее фигура меняется, так как она немного расслабилась и не придерживается строгой диеты. Но люди не верят, считают, что Водянова собралась рожать шестого ребенка.
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Сейчас у Водяновой четверо сыновей и дочка. Старшему сыну Лукасу уже исполнилось 17 лет. В браке с британцем Джастином Портманом Наталья Водянова еще родила дочь Неву и сына Виктора.
С Антуаном Арно они пока официально не женаты. У пары растут сыновья Максим и Роман.
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