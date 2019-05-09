"Главное, чтобы молодое поколение помнило о подвигах наших предков," - Сергей Лазарев опубликовал видео, как его сын поет "Катюшу"
9 мая 2019, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]
Певец Сергей Лазарев опубликовал видео, как его сын Никита в День Победы исполняет легендарную песню "Катюша". Артист в Инстаграм опубликовал поздравление с Великой победой. К 9 мая Лазарев разучил с сыном "Катюшу".
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Многие знаменитости рассказывают сегодня истории о своих родных, воевавших в 1941-45 гг с фашистами.
Юморист Максим Галкин рассказал: "Мой дед Григорий Робертович Прагин прошёл всю войну. Воевал с первого дня войны 22 июня, когда служил на границе под Брестом, прошёл Сталинградскую Битву, освобождал Югославию". Галкин опубликовал архивные фото.
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Знаменитая фигуристка Татьяна Навка рассказала о своем дедушке-герое. По словам Татьяны, Петр Петрович Навка участвовал в освобождении Севастополя, был награждён Медалью "За боевые заслуги", Медалью "За отвагу", Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны 2й степени, Медалью "За оборону Кавказа". Об этом она рассказывает своим детям.
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