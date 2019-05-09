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"Главное, чтобы молодое поколение помнило о подвигах наших предков," - Сергей Лазарев опубликовал видео, как его сын поет "Катюшу"

9 мая 2019, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]

"Главное, чтобы молодое поколение помнило о подвигах наших предков," - Сергей Лазарев опубликовал видео, как его сын поет "Катюшу"
фото: pixabay.com

Певец Сергей Лазарев опубликовал видео, как его сын Никита в День Победы исполняет легендарную песню "Катюша". Артист в Инстаграм опубликовал поздравление с Великой победой. К 9 мая Лазарев разучил с сыном "Катюшу".

 
 
 
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Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)9 Май 2019 в 12:58 PDT

Многие знаменитости рассказывают сегодня истории о своих родных, воевавших в 1941-45 гг с фашистами.
Юморист Максим Галкин рассказал: "Мой дед Григорий Робертович Прагин прошёл всю войну. Воевал с первого дня войны 22 июня, когда служил на границе под Брестом, прошёл Сталинградскую Битву, освобождал Югославию". Галкин опубликовал архивные фото.

 
 
 
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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)9 Май 2019 в 12:12 PDT

Знаменитая фигуристка Татьяна Навка рассказала о своем дедушке-герое. По словам Татьяны, Петр Петрович Навка участвовал в освобождении Севастополя, был награждён Медалью "За боевые заслуги", Медалью "За отвагу", Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны 2й степени, Медалью "За оборону Кавказа". Об этом она рассказывает своим детям.

 
 
 
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Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)9 Май 2019 в 1:27 PDT

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