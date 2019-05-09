В Сети сравнивают Бузову и Киркорова

"Один костюмер?" - задаются вопросом подписчики, глядя на недавнее фото Ольги Бузовой в концертном наряде. Пользователи социальных сетей отмечают, что телеведущая стала походить на Филиппа Киркорова.

Недавнее фото, выложенное начинающей певицей на своей страничке в Instagram, вызвало шквал критики со стороны подписчиков. Фолловеры категорически не оценили очередной концертный "костюм с трусами", дополненный меховой накидкой.

"Все костюмы с трусами принципиально? Поди не шешнадцать..", "Олечка, надеюсь, ты не используешь мех настоящих животных", "Как первобытная с охоты пришла. Смешно!", "Робинзон Крузо в трусиках. А где же Пятница?", - реагируют в комментариях.

Наряд Ольги сравнили с концертными костюмами Филиппа Киркорова - по принципу "с кем поведешься". Кроме того, некоторые подписчики аккаунта отметили, что на фотографии Бузова выглядит старо, будто снимок сделан году эдак в 2030-м.