Таисия Повалий поразила поклонников своим новым образом
9 мая 2019, 08:49 [ «Аргументы Недели» ]
Известная украинская и российская певица Таисия Повалий приняла участие в фотосессии для обложки своего нового альбома. Знаменитость предстала перед аудиторией в нежном женственном образе.
Певица поделилась с поклонниками несколькими кадрами со съёмок. На них Таисия изображена в красивом белом платье с открытыми плечами и аккуратно уложенными кудрявыми локонами.
Подписчики не сразу узнали артистку и выразили своё восхищение внешним видом "звезды":
"Тая, ну как можно быть такой шикарной? Просто"
"Желанный, манящий, чувственный образ хрупкой, ранимой женщины"
"Как вам удается выглядеть на столько обалденной"
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Некоторые даже заметили, что Таисия выглядит гораздо моложе своих лет.
Напомним, что певице в декабре прошлого года исполнилось 54 года.
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