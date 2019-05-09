Таисия Повалий поразила поклонников своим новым образом

Известная украинская и российская певица Таисия Повалий приняла участие в фотосессии для обложки своего нового альбома. Знаменитость предстала перед аудиторией в нежном женственном образе.

Певица поделилась с поклонниками несколькими кадрами со съёмок. На них Таисия изображена в красивом белом платье с открытыми плечами и аккуратно уложенными кудрявыми локонами.

Подписчики не сразу узнали артистку и выразили своё восхищение внешним видом "звезды":

"Тая, ну как можно быть такой шикарной? Просто"

"Желанный, манящий, чувственный образ хрупкой, ранимой женщины"

"Как вам удается выглядеть на столько обалденной"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Таисия Повалий (@tpovaliyofficial)5 Май 2019 в 7:40 PDT

Некоторые даже заметили, что Таисия выглядит гораздо моложе своих лет.

Напомним, что певице в декабре прошлого года исполнилось 54 года.