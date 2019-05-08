Анна Седокова опубликовала задорное видео в купальнике

Известная певица Анна Седокова на своей страничке в социальной сети Instagram опубликовала очередное видео. Звезда продолжает отдыхать в Турции. На кадрах запечатлено купание артистки в бассейне. В Сети опубликовали снимок, как на самом деле выглядит Анна Седокова в купальнике без фотошопа и с целлюлитом

Похоже, Анна настроена серьезно и собирается утереть нос всем злопыхателям, с удовольствием смакующим подробности из недавних сообщений СМИ. Напомним, накануне в Сеть попали неудачные снимки звезды у бассейна.

На недавней записи Седокова вновь предстает в купальнике. Певица пританцовывает, улыбается, с озорством позирует перед камерой, ныряет в бассейн, а затем вновь появляется в кадре, показывая язык и демонстрируя тело.

"Иногда размер проблемы зависит от ракурса, с которого ты на нее смотришь", - гласит подпись под видеороликом. Подписчики отметили, что у Анны великолепная фигура, недоумевая, о каком целлюлите может вообще идти речь.