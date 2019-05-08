Анна Седокова опубликовала задорное видео в купальнике
8 мая 2019, 22:40 [ «Аргументы Недели» ]
Известная певица Анна Седокова на своей страничке в социальной сети Instagram опубликовала очередное видео. Звезда продолжает отдыхать в Турции. На кадрах запечатлено купание артистки в бассейне.
Похоже, Анна настроена серьезно и собирается утереть нос всем злопыхателям, с удовольствием смакующим подробности из недавних сообщений СМИ. Напомним, накануне в Сеть попали неудачные снимки звезды у бассейна.
На недавней записи Седокова вновь предстает в купальнике. Певица пританцовывает, улыбается, с озорством позирует перед камерой, ныряет в бассейн, а затем вновь появляется в кадре, показывая язык и демонстрируя тело.
"Иногда размер проблемы зависит от ракурса, с которого ты на нее смотришь", - гласит подпись под видеороликом. Подписчики отметили, что у Анны великолепная фигура, недоумевая, о каком целлюлите может вообще идти речь.
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