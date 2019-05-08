Мерзликину может грозить срок за незаконное пересечение молдавско-украинской границы

Глава пресс-службы пограничной полиции Молдавии Раиса Новицки сообщила, что, если ситуация подтвердится, то актёру Андрею Мерзликину может грозить штраф в размере около 2000 долларов или лишение свободы на срок до двух лет.

Чувство юмора меня подвело, - Мерзликин о пересечении границы Украины

"Если будет установлено, что он нарушил государственную границу, то актер будет наказан в соответствии с статьей Уголовного кодекса Молдавии... предусматривает выплату штрафа в размере до 750 условных единиц, неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 150 до 200 часов или лишение свободы на срок до 2 лет", - передаёт слова Новицки РИА Новости.

Она добавила, что сотрудники пограничной полиции подробно изучат ситуацию, чтобы определить подразумевает ли поступок актёра незаконное пересечение границы.

Ранее сообщалось, что Андрей Мерзликин выложил видео в социальную сеть, на котором решает "воспользоваться моментом" и пересечь границу Украины, находясь в Молдавии. Позже актёр объяснил, что это была неудачная шутка.