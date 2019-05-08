Чувство юмора меня подвело, - Мерзликин о пересечении границы Украины

Известный российский актёр Андрей Мерзликин прокомментировал видео, на котором он "пересекает границу Украину" в рапсовом поле. Артист отметил, что это "оказалось не совсем удачной шуткой".

Актер Андрей Мерзликин заявил, что незаконно пересек в поле украинскую границу

"Ничего, кроме любви к Украине, где живут мои близкие друзья и родственники, мой поступок не значит! Если всё же моё желание пробежаться по цветущему полю Молдавии в сторону границы с Украиной оказалось не совсем удачной шуткой, значит моё чувство юмора меня подвело", - написал актёр в Instagram.

Ранее сообщалось, что Мерзликин выложил видео в социальную сеть, на котором решает "воспользоваться моментом" и пересечь границу Украины, находясь в Молдавии. Артисту с 2015 года запрещён въезд на территорию страны.