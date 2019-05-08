Режиссер Яковлев прокомментировал уход Самбурской из Театра на Малой Бронной
8 мая 2019, 17:09 [ «Аргументы Недели» ]
Режиссер Антон Яковлев прокомментировал заявление Настасьи Самбурской о том, что она покидает Театр на Малой Бронной. По его словам, уход актрисы был "производственной необходимостью".
Напомним, ранее АН писали, что Самбурская заканчивает свою карьеру в малом драматическом театре на Малой Бронной. Девушка планировала доработать сезон, однако сделать это ей не удалось.
По словам Яковлева, Самбурской предложили роли в двух из четырех спектаклей. В оставшихся постановках ее место должна была занять актриса, которая впоследствии заменит ее на сцене театра.
Однако, как выразился Яковлев, Самбурская на это решение отреагировала "резко": "Либо я буду играть все до конца, либо ничего", - передает слова Настасьи режиссер, цитирует РИА Новости.
Тем самым, Самбурская "не захотела понять и войти в производственные необходимости и просто подвела театр", в связи с чем руководство сообщило, что отныне артистка "может быть свободна".