Режиссер Яковлев прокомментировал уход Самбурской из Театра на Малой Бронной

Режиссер Антон Яковлев прокомментировал заявление Настасьи Самбурской о том, что она покидает Театр на Малой Бронной. По его словам, уход актрисы был "производственной необходимостью". Настасья Самбурская со скандалом покинула театр на Малой Бронной

Напомним, ранее АН писали, что Самбурская заканчивает свою карьеру в малом драматическом театре на Малой Бронной. Девушка планировала доработать сезон, однако сделать это ей не удалось.

По словам Яковлева, Самбурской предложили роли в двух из четырех спектаклей. В оставшихся постановках ее место должна была занять актриса, которая впоследствии заменит ее на сцене театра.

Однако, как выразился Яковлев, Самбурская на это решение отреагировала "резко": "Либо я буду играть все до конца, либо ничего", - передает слова Настасьи режиссер, цитирует РИА Новости.

Тем самым, Самбурская "не захотела понять и войти в производственные необходимости и просто подвела театр", в связи с чем руководство сообщило, что отныне артистка "может быть свободна".