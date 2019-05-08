Макс Барских попал в серьезное ДТП и задумался о ценности жизни

Российский исполнитель Макс Барских в соцсети рассказал о том, как в Лос-Анджелесе попал в серьёзную аварию. После этого певец призвал своих подписчиков ценить жизнь и не забывать про ремень безопасности.

Барских рассказал, что в ДТП очень сильно пострадал его автомобиль. Самого музыканта спас ремень безопасности – певец не пострадал. Барских поделился, что после такой серьёзной угрозы для своей жизни он переосмыслил многие моменты.

«Я забываю ценить каждый момент своей жизни. Сегодня, находясь на грани, я понял как это важно. Будьте внимательны и цените все, что имеете, и всех, кто вокруг. Обязательно пристегивайтесь — это спасет вашу жизнь. Со мной все хорошо, не переживайте!» - написал он.