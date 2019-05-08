Российский критик назвал песню Лазарева «недостаточно эпатажной» для победы

Известный музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, какие шансы есть у Сергея Лазарева на победу в конкурсе «Евровидение-2019». По его словам, с такой песней можно было занять первое место в 90-е, но не сейчас.

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Соседов считает, что Лазарев получит место в первой пятёрке только в том случае, если его высоко оценят в странах бывшего Советского Союза, передаёт Lenta.Ru. Критик отметил, что песня российского исполнителя хорошая, но слишком традиционная для того, чтобы претендовать с ней на первое или даже второе место. Соседов напомнил, что современные зрители Евровидения в первую очередь уделяют внимание тем конкурсантам, которые умеют эпатировать публику.

«Не просто красиво спел балладу и ушел. Так можно было в 70-е, 80-е, 90-е годы. А сегодня нужно что-то ах, что-то ух, что-то эдакое, яркое, интересное, неожиданное, может, с какой-то провокацией», - заявил он.