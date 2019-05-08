Подписчики едва узнали изменившуюся Оксану Федорову на новой фотографии
8 мая 2019, 14:06 [ «Аргументы Недели» ]
Подписчики модели и телеведущей Оксаны Федоровой едва узнали ее на новой фотографии. Пользователи сети подозревают, что роковая брюнетка злоупотребляет "уколами красоты" или даже пластикой.
Среди комментариев к фотографии, на которой запечатлено лицо Федоровой крупным планом, нет практически ни одного положительного. Фолловеры Оксаны недоумевают, зачем бывшая "Мисс Вселенная" решила поменять свою и без того великолепную внешность.
Подписчики телеведущей подозревают, что Федорова изменила форму носа и овал лица. Кроме того, многие указали на существенные изменения формы губ женщины. Фолловеры призывают Оксану остановиться и сохранить свою природную красоту.
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