Подписчики едва узнали изменившуюся Оксану Федорову на новой фотографии

Подписчики модели и телеведущей Оксаны Федоровой едва узнали ее на новой фотографии. Пользователи сети подозревают, что роковая брюнетка злоупотребляет "уколами красоты" или даже пластикой.

Среди комментариев к фотографии, на которой запечатлено лицо Федоровой крупным планом, нет практически ни одного положительного. Фолловеры Оксаны недоумевают, зачем бывшая "Мисс Вселенная" решила поменять свою и без того великолепную внешность.

Подписчики телеведущей подозревают, что Федорова изменила форму носа и овал лица. Кроме того, многие указали на существенные изменения формы губ женщины. Фолловеры призывают Оксану остановиться и сохранить свою природную красоту.