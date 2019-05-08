Екатерина Стриженова надела алое платье и в очередной раз похвасталась тонкой талией

Известная российская телеведущая Екатерина Стриженова в очередной раз похвасталась тонкой талией. Знаменитость поделилась с поклонниками фотографией в алом платье с широким бордовым ремнем.

Снимок был сделан во время съемок телепередачи. На фото Екатерина запечатлена в ярком наряде, подчеркивающим ее постройневшую фигуру. Многие отметили, что Стриженова действительно стала выглядеть моложе после того, как начала заниматься спортом и правильно питаться.

Фолловеры, однако, выразили беспокойство в связи с грустным выражением лица женщины. Некоторым показалось, что Екатерина Стриженова кажется подавленной и выразили надежду на то, что у нее ничего не случилось.