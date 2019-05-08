Бородина похвасталась машиной за 15 миллионов

Ксения Бородина решила порадовать себя новым авто марки Mercedes. Теледива молчала о покупке машины до тех пор, пока поклонники не задали ей прямой вопрос.

Подписчики Ксении Бородиной выяснили у телеведущей, что она и правда приобрела для себя новую модель автомобиля «Гелендваген». Звезда не уточнила сумму своей покупки, но специалисты рассказали, что средняя стоимость такой машины составляет примерно 15 миллионов рублей.

Бородина давно известна как поклонница машин Mercedes, и за рулём такого большого автомобиля Ксения чувствует себя вполне уверенно. Телеведущая призналась, что без ума от белого цвета, потому заказала себе именно белое авто. Также Бородина рассказала, что салон в машине будет выполнен из красной кожи с деталями из дерева.