Фролов рассказал, что не возьмёт денег с дочери Началовой

Адвокаты, представляющие интересы хоккеиста Александра Фролова, рассказали, что спортсмен не собирался отнимать у дочери Юлии Началовой половину квартиры или требовать с девочки деньги.

Со слов адвокатов стало известно, что Фролов не претендует на половину квартиры в центре Москвы, которая перешла 12-летней дочери умершей певицы Юлии Началовой Вере Алдониной. По словам правозащитников, спортсмен не подавал подобных исков в суд. Единственное, чего хочет добиться хоккеист, так это признать недействительность договора между Началовой и компанией, которой певица продала его долг. Организация насчитала Фролову задолженность почти в 26 миллионов рублей, что хоккеист и собирается оспаривать, передаёт teleprogramma.pro.