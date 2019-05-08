Некоторых пользователей сети возмутили "барские замашки" певицы Светланы Лободы, которые она продемонстрировала на видео, опубликованном в Instagram. Ролик снят в гримерке артистки во время концерта.

Подписчиков возмутило, что Светлана не пожелала сама надевать босоножки – за нее это делала ассистентка, а артистка в это время снимала процесс на видео, передает teleprogramma.pro. В какой-то момент певица услышала крик фанатов и радостно воскликнула: "Бегу-бегу!".

Некоторые фолловеры отметили, что "крепостное право давно отменили". Другие предположили, что Лобода не может самостоятельно обуваться, поскольку "корона слетит". Нашлись, однако, и "защитники", которые отметили, что артистка должна морально готовиться к выступлению, а не тратить время на застегивание ремешков.