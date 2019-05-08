Настасья Самбурская со скандалом покинула театр на Малой Бронной

Настасья Самбурская ранее уже заявляла, что планирует закончить свою карьеру в малом драматическом театре на Малой Бронной. Девушка планировала доработать сезон, но сделать это ей не удалось.

В соцсети Самбурская написала, что заранее рассказала руководству театра о своих намерениях. Девушка собиралась доиграть сезон, а затем уйти из труппы, но режиссёр Антон Яковлев начал выводить её из работы раньше времени, не сообщив об этом актрисе лично. В своём сообщении Самбурская назвала подобное поведение «свинством» и заявила, что больше не собирается «заходить в стены театра». Также она призвала всех тех, кто приобрёл билеты а спектакли с её участием, сдать их обратно.