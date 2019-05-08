Актер Андрей Мерзликин заявил, что незаконно пересек в поле украинскую границу

Известный российский актер Андрей Мерзликин, которому Киев запретил въезд на территорию Украины, сделал признание. По словам артиста, он пересек государственную границу страны в рапсовом поле.

Мерзликин прибыл в Молдавию и решил "воспользоваться моментом". Актер забежал на поле, которое, по его словам, находится на территории Украины. На кадрах, которые опубликовал артист, однако, нельзя увидеть четко обозначенной государственной границы, передает РИА "Новости"

Напомним, в 2015 году Министерство культуры составило "черный список" артистов, в частности из России, которые "создают угрозу национальной безопасности". Среди деятелей культуры, попавших в список, оказались Александр Розенбаум, Валерия, Сергей Пенкин и многие другие.