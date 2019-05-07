Актриса Бэлла Рэмси, исполнившая роль Лианны Мормонт, пожаловалась журналистам на то, что родители не разрешают ей смотреть сериал "Игра престолов". Об этом сообщило издание Metro.

По словам 15-летней Рамси, возможно, у нее получится посмотреть сагу полностью, когда ей исполнится 18. Как отмечается, родители приняли такое решение, в том числе, из-за обилия сцен насилия в фильме.

"Даже в эпизодах, которые я смотрела, были некоторые моменты, во время которых мама и папа становились передо мной, чтобы я не увидела на экране ничего слишком жестокого", - рассказала журналистам юная актриса.