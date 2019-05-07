Дженнифер Энистон снялась в фотосессии топлесс
7 мая 2019, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]
Голливудской актрисе Дженнифер Энистон в феврале этого года исполнилось 50 лет. Все эти годы звезда не устает поражать поклонников своей красотой, светящейся свежестью и молодостью.
В очередной раз убедиться в ослепительности Джен фанаты смогут глядя на глянцевые страницы с ее изображением, где актриса позирует полуобнаженной, снявшись недавно в откровенной фотосессии.
Энистон блистала в коротеньких шортах и игриво прикрывала обнаженную грудь руками. По словам актрисы, она абсолютно не стеснялась во время съемок. И это вполне объяснимо: она в отличной форме.
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