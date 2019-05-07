Дженнифер Энистон снялась в фотосессии топлесс

Голливудской актрисе Дженнифер Энистон в феврале этого года исполнилось 50 лет. Все эти годы звезда не устает поражать поклонников своей красотой, светящейся свежестью и молодостью.

В очередной раз убедиться в ослепительности Джен фанаты смогут глядя на глянцевые страницы с ее изображением, где актриса позирует полуобнаженной, снявшись недавно в откровенной фотосессии.

Энистон блистала в коротеньких шортах и игриво прикрывала обнаженную грудь руками. По словам актрисы, она абсолютно не стеснялась во время съемок. И это вполне объяснимо: она в отличной форме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Harper's BAZAAR (@harpersbazaarus)6 Май 2019 в 5:03 PDT